У Дніпрі 6 травня співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили Фактам ICTV джерела в СБУ.

У мережі також з’явилися відео, на яких видно роботу силовиків та затримання біля будівлі.

Наразі офіційні подробиці щодо причин обшуків та можливих підозр не розголошуються.

О 18:00 Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила, що співробітники СБУ разом із Нацполіцією затримали у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних підрозділів ТЦК та СП.

Його підозрюють у систематичному вимаганні хабарів із військовозобов’язаних.

Згідно з матеріалами справи, фігурант вимагав $1 500 від ветерана війни за “допомогу” у виключенні його з військового обліку.

Встановлено, що чоловік мав законні підстави для зняття з обліку за станом здоров’я та надав усі необхідні документи.

Попри це, працівник ТЦК навмисно створював штучні перешкоди та затягував процедуру.

За отримання неправомірної вигоди підозрюваний обіцяв вплинути на посадових осіб одного з районних ТЦК Дніпра для ухвалення рішення про виключення заявника з військового обліку.

Його затримали під час отримання коштів.

За інформацією спецпрокуратури Східного регіону, під час обшуків вилучили мобільний телефон, особову справу, витяг з ІКС Оберіг щодо виключення військовослужбовця з військового обліку, зразки підписів на 15 аркушах, відтиски печаток, а також автомобіль Skoda Rapid.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають з метою встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників.

Нагадаємо, на Житомирщині співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили та затримали очільника обласного ТЦК, який вимагав кошти у місцевого підприємця в обмін на те, щоб його працівників не мобілізували.

Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону

