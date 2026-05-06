В Житомирской области СБУ и прокуратура разоблачили и задержали руководителя Житомирского областного ТЦК, который вымогал деньги у местного предпринимателя за то, чтобы не мобилизовать его работников.

Об этом сообщают в СБУ и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, руководитель областного ТЦК систематически получал взятки от владельца местной компании.

Как рассказал генпрокурор Руслан Кравченко, все началось с того, что предприниматель обратился к должностному лицу ТЦК, чтобы выяснить, как законно оформить отсрочку для наемных работников. Вместо этого он получил предложение — ежемесячно платить за их непризыв.

Руководитель областного ТЦК получил от предпринимателя списки работников с персональными данными и номерами телефонов. Если кого-то из них останавливали военнослужащие ТЦК, то чиновник должен был оперативно реагировать и не давать их мобилизовать.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления чиновника и задержали его после получения очередной суммы взятки.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Руководителю ТЦК грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В марте СБУ разоблачила двух сотрудников Службы безопасности на вымогательстве и получении взяток. Деньги вымогали у руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса.

Источник : СБУ

