Кабинет министров Украины принял решение отменить ограничения на выезд за границу для определенной категории женщин, занимающих государственные должности, в период военного положения.

Об этом 6 мая сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отменены ограничения на выезд для отдельных категорий женщин

— Отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений, — отметила глава правительства.

По словам Свириденко, в отношении других категорий правила остаются неизменными.

Сейчас смотрят

В частности, изменения не будут применяться к:

высшим должностным лицам государства;

ключевым руководителям органов государственной власти и их заместителям (таким как члены Кабмина);

руководству министерств и центральных органов исполнительной власти;

Офиса президента Украины, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ;

Национального банка;

народных депутатов;

судей Верховного Суда и Конституционного Суда;

прокуроров Офиса генерального прокурора;

руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Напомним, в сентябре 2025 года Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы для женщин-депутатов местных советов.

В частности, определили право на выезд для тех депутатов, которые являются должностными лицами органов местного самоуправления, наделены соответствующими организационно-распорядительными и консультативно-совещательными полномочиями и получают заработную плату из местного бюджета.

Для этой категории предусмотрели возможность выезда за границу в служебные командировки, а также с целью посещения детей, находящихся за пределами Украины, или для их сопровождения во время выезда.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.