Кабинет министров Украины принял решение отменить ограничения на выезд за границу для определенной категории женщин, занимающих государственные должности, в период военного положения.

Об этом 6 мая сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отменены ограничения на выезд для отдельных категорий женщин

 — Отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений, — отметила глава правительства.

По словам Свириденко, в отношении других категорий правила остаются неизменными.

Сейчас смотрят

В частности, изменения не будут применяться к:

  • высшим должностным лицам государства;
  • ключевым руководителям органов государственной власти и их заместителям (таким как члены Кабмина);
  • руководству министерств и центральных органов исполнительной власти;
  • Офиса президента Украины, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ;
  • Национального банка;
  • народных депутатов;
  • судей Верховного Суда и Конституционного Суда;
  • прокуроров Офиса генерального прокурора;
  • руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Напомним, в сентябре 2025 года Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы для женщин-депутатов местных советов.

В частности, определили право на выезд для тех депутатов, которые являются должностными лицами органов местного самоуправления, наделены соответствующими организационно-распорядительными и консультативно-совещательными полномочиями и получают заработную плату из местного бюджета.

Для этой категории предусмотрели возможность выезда за границу в служебные командировки, а также с целью посещения детей, находящихся за пределами Украины, или для их сопровождения во время выезда.

Читайте также
Выезд мужчин за границу с 1 мая: главные изменения, правила и условия

Связанные темы:

Война в УкраинедержкордонКабминЮлія Свириденко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.