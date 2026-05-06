Кабмин разрешил выезд за границу для большинства женщин-чиновниц – Свириденко
Кабинет министров Украины принял решение отменить ограничения на выезд за границу для определенной категории женщин, занимающих государственные должности, в период военного положения.
Об этом 6 мая сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Отменены ограничения на выезд для отдельных категорий женщин
— Отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений, — отметила глава правительства.
По словам Свириденко, в отношении других категорий правила остаются неизменными.
В частности, изменения не будут применяться к:
- высшим должностным лицам государства;
- ключевым руководителям органов государственной власти и их заместителям (таким как члены Кабмина);
- руководству министерств и центральных органов исполнительной власти;
- Офиса президента Украины, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ;
- Национального банка;
- народных депутатов;
- судей Верховного Суда и Конституционного Суда;
- прокуроров Офиса генерального прокурора;
- руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Напомним, в сентябре 2025 года Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы для женщин-депутатов местных советов.
В частности, определили право на выезд для тех депутатов, которые являются должностными лицами органов местного самоуправления, наделены соответствующими организационно-распорядительными и консультативно-совещательными полномочиями и получают заработную плату из местного бюджета.
Для этой категории предусмотрели возможность выезда за границу в служебные командировки, а также с целью посещения детей, находящихся за пределами Украины, или для их сопровождения во время выезда.