Кабінет міністрів України ухвалив рішення скасувати обмеження на виїзд за кордон для певної категорії жінок, які обіймають державні посади, у період воєнного стану.

Про це 6 травня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Скасовано обмеження на виїзд для окремих категорій жінок

– Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень, – зазначила глава уряду.

За словами Свириденко, щодо інших категорій правила залишаються незмінними.

Зокрема, зміни на будуть застосовуватися до:

найвищих посадових осіб держави;

ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників (як-от члени Кабміну);

керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади;

Офісу президента України, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ;

Нацбанку;

народних депутатів;

суддів Верховного Суду та Конституційного Суду;

прокурорів Офісу генерального прокурора;

керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону для жінок-депутаток місцевих рад.

Зокрема, визначили право на виїзд для тих депутаток, які є посадовими особами органів місцевого самоврядування, наділені відповідними організаційно-розпорядчими та консультативно-дорадчими повноваженнями і отримують заробітну плату з місцевого бюджету.

Для цієї категорії передбачили можливість виїзду за кордон у службові відрядження, а також з метою відвідування дітей, які перебувають за межами України, або для їх супроводу під час виїзду.

