Уряд дозволив виїзд за кордон для більшості жінок-чиновниць – Свириденко
Кабінет міністрів України ухвалив рішення скасувати обмеження на виїзд за кордон для певної категорії жінок, які обіймають державні посади, у період воєнного стану.
Про це 6 травня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Скасовано обмеження на виїзд для окремих категорій жінок
– Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень, – зазначила глава уряду.
За словами Свириденко, щодо інших категорій правила залишаються незмінними.
Зокрема, зміни на будуть застосовуватися до:
- найвищих посадових осіб держави;
- ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників (як-от члени Кабміну);
- керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади;
- Офісу президента України, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ;
- Нацбанку;
- народних депутатів;
- суддів Верховного Суду та Конституційного Суду;
- прокурорів Офісу генерального прокурора;
- керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
Нагадаємо, у вересні 2025 року Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону для жінок-депутаток місцевих рад.
Зокрема, визначили право на виїзд для тих депутаток, які є посадовими особами органів місцевого самоврядування, наділені відповідними організаційно-розпорядчими та консультативно-дорадчими повноваженнями і отримують заробітну плату з місцевого бюджету.
Для цієї категорії передбачили можливість виїзду за кордон у службові відрядження, а також з метою відвідування дітей, які перебувають за межами України, або для їх супроводу під час виїзду.