В апреле украинские силы противовоздушной обороны перехватили около 6 тыс. российских беспилотников и ракет.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Работа украинского ПВО в апреле 2026 года

По подсчетам Минобороны, в течение второго месяца весны российские войска выпустили по Украине:

6 583 дронов – удалось сбить или обезвредить 5861 (89%);

141 крылатую и баллистическую ракету – ПВО сбила 89 (более 63%).

Как утверждают в Минобороны, общая эффективность противовоздушной обороны в апреле составляет 88,5%, однако в отдельные дни сбивали даже 92–95% враждебных целей.

В частности, одна из самых массированных атак дронами в Украине произошла 1 апреля, когда Россия запустила около 700 беспилотников.

Кроме того, массированные комбинированные удары по 600–700 дронов и ракет произошли в другие дни, например, 3, 16 и 25 апреля.

Уже 15 апреля Россия одновременно запустила 21 крылатую ракету, однако украинской ПВО удалось сбить 20 целей.

Как отметили в Минобороны Украины, самой большой проблемой остается защита от ударов баллистическими ракетами. Как отмечается, таким атакам могут продействовать системы ПВО Patriot, но Украине не хватает ракет до этих ЗРК.

