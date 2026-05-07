Ефективність ППО у квітні перевищила 88% — Міноборони
- Протягом квітня 2026 року українська ППО успішно перехопила майже 6 тис. російських ракет та безпілотників, продемонструвавши загальну ефективність у 88,5%.
- Найскладнішим завданням залишається відбиття балістичних ударів через гострий дефіцит ракет до комплексів Patriot.
У квітні українські сили протиповітряної оборони перехопили майже 6 тис. російських безпілотників та ракет.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Робота української ППО у квітні 2026 року
За підрахунками Міноборони, протягом другого місяця весни російські війська випустили по Україні:
- 6 583 дронів – вдалося збити або знешкодити 5861 (89%);
- 141 крилату та балістичну ракету – ППО збила 89 (понад 63%).
Як стверджують у Міноборони, загальна ефективність протиповітряної оборони у квітні становить 88,5%, однак в окремі дні збивали навіть 92–95% ворожих цілей.
Зокрема, одна з наймасованіших атак дронами в Україні відбулася 1 квітня, коли Росія запустила близько 700 безпілотників.
Крім цього, масовані комбіновані удари по 600–700 дронів та ракет відбулися в інші дні, наприклад, 3, 16 та 25 квітня. Вже 15 квітня Росія одночасно запустила 21 крилату ракету, проте українській ППО вдалося збити 20 цілей.
Як наголосили у Міноборони України, найбільшою проблемою залишається захист від ударів балістичними ракетами. Як зазначається, таким атакам можуть продіяти системи ППО Patriot, але Україні не вистачає ракет до цих ЗРК.