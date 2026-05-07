У квітні українські сили протиповітряної оборони перехопили майже 6 тис. російських безпілотників та ракет.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Робота української ППО у квітні 2026 року

За підрахунками Міноборони, протягом другого місяця весни російські війська випустили по Україні:

6 583 дронів – вдалося збити або знешкодити 5861 (89%);

141 крилату та балістичну ракету – ППО збила 89 (понад 63%).

Як стверджують у Міноборони, загальна ефективність протиповітряної оборони у квітні становить 88,5%, однак в окремі дні збивали навіть 92–95% ворожих цілей.

Зокрема, одна з наймасованіших атак дронами в Україні відбулася 1 квітня, коли Росія запустила близько 700 безпілотників.

Крім цього, масовані комбіновані удари по 600–700 дронів та ракет відбулися в інші дні, наприклад, 3, 16 та 25 квітня. Вже 15 квітня Росія одночасно запустила 21 крилату ракету, проте українській ППО вдалося збити 20 цілей.

Як наголосили у Міноборони України, найбільшою проблемою залишається захист від ударів балістичними ракетами. Як зазначається, таким атакам можуть продіяти системи ППО Patriot, але Україні не вистачає ракет до цих ЗРК.

