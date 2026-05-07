Новая почта под DDoS-атакой: возможен сбой в работе сервисов
- Из-за массированной DDoS-атаки на системы Новой почты в работе сервисов компании могут возникать незначительные временные задержки.
- Специалисты уже запустили резервные схемы работы и полностью контролируют ситуацию, успешно противодействуя киберугрозе.
Новая почта сообщила о DDoS-атаке, в результате которой возможны незначительные временные сложности в работе сервисов компании.
Об этом говорится в сообщении Новой почты.
Сбой в Новой почте 7 мая 2026
– Происходит DDoS-атака на системы Новой почты. Возможны незначительные временные сложности в работе сервисов компании, – говорится в сообщении.
В компании уверяют, что ситуация полностью остается под контролем Новой почты, ведь происходит успешное противодействие, а IТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы.
– Спасибо за понимание, – добавили в компании.
Повышение тарифов Новой почты с 13 апреля 2026
Новая почта объявила об изменении стоимости своих услуг с 13 апреля 2026 года.
Повышение тарифов в компании объясняют ростом цен на энергоносители, топливо, электроэнергию и услуги связи, что непосредственно влияет на логистические затраты.
Несмотря на обновление прайса, ряд популярных услуг останется бесплатным.
В частности, клиентам не придется платить за упаковку малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию отправки в пути и комиссию за объявленную ценность до 500 грн.
Кроме того, компания решила не менять стоимость таких сервисов:
- услуга Пункт передачи;
- упаковка средних (до 10 кг) и больших (до 30 кг) посылок;
- доплата за отправку из сельской местности;
- хранение посылок в отделениях.
