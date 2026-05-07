Новая почта сообщила о DDoS-атаке, в результате которой возможны незначительные временные сложности в работе сервисов компании.

Сбой в Новой почте 7 мая 2026

– Происходит DDoS-атака на системы Новой почты. Возможны незначительные временные сложности в работе сервисов компании, – говорится в сообщении.

В компании уверяют, что ситуация полностью остается под контролем Новой почты, ведь происходит успешное противодействие, а IТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы.

– Спасибо за понимание, – добавили в компании.

Повышение тарифов Новой почты с 13 апреля 2026

Новая почта объявила об изменении стоимости своих услуг с 13 апреля 2026 года.

Повышение тарифов в компании объясняют ростом цен на энергоносители, топливо, электроэнергию и услуги связи, что непосредственно влияет на логистические затраты.

Несмотря на обновление прайса, ряд популярных услуг останется бесплатным.

В частности, клиентам не придется платить за упаковку малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию отправки в пути и комиссию за объявленную ценность до 500 грн.

Кроме того, компания решила не менять стоимость таких сервисов:

услуга Пункт передачи;

упаковка средних (до 10 кг) и больших (до 30 кг) посылок;

доплата за отправку из сельской местности;

хранение посылок в отделениях.

Факты ICTV писали, какие тарифы Новой почты действуют с 13 апреля 2026 года.

Фото: Новая почта

