Укрпочта: тарифы и обновление цен на услуги доставки
Укрпочта остается одним из самых известных почтовых операторов в Украине, услугами которого ежедневно пользуются миллионы граждан.
Благодаря разветвленной сети отделений и передвижных почтовых пунктов Укрпочта обеспечивает доставку даже в самые отдаленные села. Это делает ее одним из немногих операторов, который гарантирует доступ к почтовым и финансовым услугам для всех регионов Украины. Но подорожание топлива повлияло на работу перевозчика.
Какова стоимость отправки посылки Укрпочтой и как выросли тарифы, читайте в нашем материале.
Новые тарифы Укрпочты: причины пересмотра стоимости услуг
Укрпочта объявила об изменении тарифов на пересылку посылок, и это первое обновление с 2024 года. В компании объясняют, что решение было принято после длительного периода удержания цен на стабильном уровне, несмотря на существенный рост расходов.
Речь идет о подорожании топлива, расходах на работу генераторов, а также восстановлении инфраструктуры — отделений и транспорта, которые были повреждены в результате обстрелов. В частности, расходы только на топливо в настоящее время составляют около 40 млн грн ежемесячно.
В компании отмечают, что прежние тарифы уже не соответствовали фактической себестоимости части услуг. Именно это стало основанием для актуализации цен, прежде всего в сегменте крупных и объемных отправлений, а также в случаях приоритетной доставки.
В связи с пересмотром тарифов на Укрпочте выросла стоимость отправки посылки, которая теперь зависит от объема и типа доставки.
Укрпочта: обновленные тарифы на доставку
В Укрпочте стоимость отправки посылки теперь зависит от ее объема, направления доставки и выбранного тарифа — базового или приоритетного.
Базовый тариф (цена в гривнах в пределах области / по Украине):
- Крошечный (до 1500 см³) — 45 / 50
- Мелкий (до 4000 см³) — 50 / 55
- Небольшой (до 8000 см³) — 75 / 80
- Средний (до 20 000 см³) — 80 / 85
- Большой (до 80 000 см³) — 130 / 140
- Огромный (до 120 000 см³) — 140 / 150
Приоритетный тариф (цена в грн в пределах области / по Украине):
- Крошечный — 50 / 60
- Мелкий — 55 / 65
- Небольшой — 85 / 90
- Средний — 90 / 95
- Большой — 140 / 150
- Огромный — 150 / 160
Если отправка и получение осуществляются в пределах одного отделения, стоимость услуги составляет 35 грн.
Как изменились тарифы Укрпочты на дополнительные услуги
Отдельно изменены тарифы на сопутствующие услуги:
- Перевод наложенного платежа — 2% + 15 грн
- Ручная обработка отправления — 50 грн
- Возврат (базовый) — 10 грн
- Возврат (приоритетный) — 20 грн
- Адресная доставка — 45 грн
- Хранение сверх стандартного срока — 10 грн/сутки
- Оформление в отделении — 5 грн
Комиссия за объявленную стоимость:
- до 500 грн — 0%
- свыше 500 грн — 0,5%
Укрпочта: тарифы на упаковку отправлений
Условия упаковки также изменились:
- Пакеты — бесплатно
- Коробка 0,3 кг (120×100×60 мм) — 5 грн
- Коробка 0,7 кг (200×150×90 мм) — 10 грн
- Коробка 1 кг (240×170×90 мм) — 10 грн
- Коробка 2 кг (240×200×160 мм) — 15 грн
- Коробка 5 кг (393×233×206 мм) — 20 грн
- Коробка 10 кг (393×343×276 мм) — 25 грн
- Коробка 15 кг (593×343×276 мм) — 35 грн
- Коробка 20 кг (470×400×430 мм) — 45 грн
- Коробка 30 кг (690×390×420 мм) — 55 грн
- Паллетирование — 100 грн
