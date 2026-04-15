Укрпочта остается одним из самых известных почтовых операторов в Украине, услугами которого ежедневно пользуются миллионы граждан.

Благодаря разветвленной сети отделений и передвижных почтовых пунктов Укрпочта обеспечивает доставку даже в самые отдаленные села. Это делает ее одним из немногих операторов, который гарантирует доступ к почтовым и финансовым услугам для всех регионов Украины. Но подорожание топлива повлияло на работу перевозчика.

Какова стоимость отправки посылки Укрпочтой и как выросли тарифы, читайте в нашем материале.

Новые тарифы Укрпочты: причины пересмотра стоимости услуг

Укрпочта объявила об изменении тарифов на пересылку посылок, и это первое обновление с 2024 года. В компании объясняют, что решение было принято после длительного периода удержания цен на стабильном уровне, несмотря на существенный рост расходов.

Речь идет о подорожании топлива, расходах на работу генераторов, а также восстановлении инфраструктуры — отделений и транспорта, которые были повреждены в результате обстрелов. В частности, расходы только на топливо в настоящее время составляют около 40 млн грн ежемесячно.

В компании отмечают, что прежние тарифы уже не соответствовали фактической себестоимости части услуг. Именно это стало основанием для актуализации цен, прежде всего в сегменте крупных и объемных отправлений, а также в случаях приоритетной доставки.

В связи с пересмотром тарифов на Укрпочте выросла стоимость отправки посылки, которая теперь зависит от объема и типа доставки.

Укрпочта: обновленные тарифы на доставку

В Укрпочте стоимость отправки посылки теперь зависит от ее объема, направления доставки и выбранного тарифа — базового или приоритетного.

Базовый тариф (цена в гривнах в пределах области / по Украине):

Крошечный (до 1500 см³) — 45 / 50

Мелкий (до 4000 см³) — 50 / 55

Небольшой (до 8000 см³) — 75 / 80

Средний (до 20 000 см³) — 80 / 85

Большой (до 80 000 см³) — 130 / 140

Огромный (до 120 000 см³) — 140 / 150

Приоритетный тариф (цена в грн в пределах области / по Украине):

Крошечный — 50 / 60

Мелкий — 55 / 65

Небольшой — 85 / 90

Средний — 90 / 95

Большой — 140 / 150

Огромный — 150 / 160

Если отправка и получение осуществляются в пределах одного отделения, стоимость услуги составляет 35 грн.

Как изменились тарифы Укрпочты на дополнительные услуги

Отдельно изменены тарифы на сопутствующие услуги:

Перевод наложенного платежа — 2% + 15 грн

Ручная обработка отправления — 50 грн

Возврат (базовый) — 10 грн

Возврат (приоритетный) — 20 грн

Адресная доставка — 45 грн

Хранение сверх стандартного срока — 10 грн/сутки

Оформление в отделении — 5 грн

Комиссия за объявленную стоимость:

до 500 грн — 0%

свыше 500 грн — 0,5%

Укрпочта: тарифы на упаковку отправлений

Условия упаковки также изменились:

Пакеты — бесплатно

Коробка 0,3 кг (120×100×60 мм) — 5 грн

Коробка 0,7 кг (200×150×90 мм) — 10 грн

Коробка 1 кг (240×170×90 мм) — 10 грн

Коробка 2 кг (240×200×160 мм) — 15 грн

Коробка 5 кг (393×233×206 мм) — 20 грн

Коробка 10 кг (393×343×276 мм) — 25 грн

Коробка 15 кг (593×343×276 мм) — 35 грн

Коробка 20 кг (470×400×430 мм) — 45 грн

Коробка 30 кг (690×390×420 мм) — 55 грн

Паллетирование — 100 грн

