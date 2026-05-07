Нова пошта повідомила про DDoS-атаку, внаслідок якої можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії.

Про це йдеться у повідомленні Нової пошти.

Збій у Новій пошті 7 травня 2026

– Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

У компанії запевняють, що ситуація повністю залишається під контролем Нової пошти, адже відбувається успішна протидія, а ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи.

– Дякуємо за розуміння, – додали у компанії.

Підвищення тарифів Нової пошти з 13 квітня 2026

Нова пошта оголосила про зміну вартості своїх послуг з 13 квітня 2026 року.

Підвищення тарифів у компанії пояснюють зростанням цін на енергоносії, пальне, електроенергію та послуги зв’язку, що безпосередньо впливає на логістичні витрати.

Попри оновлення прайсу, низка популярних послуг залишиться безкоштовною.

Зокрема, клієнтам не доведеться платити за пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування відправлення в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 грн.

Крім того, компанія вирішила не змінювати вартість таких сервісів:

послуга Пункт передачі;

пакування середніх (до 10 кг) та великих (до 30 кг) посилок;

доплата за відправку з сільської місцевості;

зберігання посилок у відділеннях.

Факти ICTV писали, які тарифи Нової пошти діють з 13 квітня 2026 року.

Фото: Нова пошта

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.