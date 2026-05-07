Первая группа украинских ветеранов и ветеранок успешно завершила международную программу Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) Фонда Виктора Пинчука в Йельском университете.

В течение пяти дней ведущие специалисты и участники программы изучали современные модели лидерства через призму исторического опыта, этики и международных отношений.

Ключевое внимание уделили формированию субъектности Украины на мировой арене: эксперты анализировали особенности восприятия нашего государства иностранными элитами и стратегию эффективного продвижения национальных интересов.

Отдельным стратегическим направлением обсуждения стала интеграция ветеранов в гражданское лидерство. Участники исследовали успешные международные практики вовлечения военнослужащих в общественно-политические процессы, акцентируя на их ключевой роли в будущем развитии государства.

В программу вошли лекции, практические сессии и интерактивные обсуждения с участием ведущих ученых и практиков. Среди них – историк Тимоти Снайдер, старший научный сотрудник Yale Jackson Роберт Малли, Эмма Скай и Юваль Бен-Давид из International Leadership Center, старшая преподавательница Yale School of Management Зои Ченс.

Кроме этого, к программе присоединились историк и старший преподаватель Jackson Майк Бренес, а также Брэндон Наппи из Йельской школы богословия.

Итоги каждый день подводились в формате структурированных обсуждений под руководством ветерана ВМС США Джимми Гетча – опытного инструктора программы UVLP и преподавателя Йельского университета, имеющего за плечами более 150 боевых операций.

Руководительница программы Ukrainian Veterans Leadership Program Светлана Гриценко заявила о дальнейших планах – уже в конце 2026 стартует следующая волна, а набор участников объявят этим летом.

Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – первая международная лидерская программа, созданная Фондом Виктора Пинчука для украинских ветеранов с целью развития лидерского потенциала через доступ к образовательным практикам мирового уровня.

Программа считается ключевым элементом долгосрочной стратегии Фонда развития лидерства в Украине.

