Перша група українських ветеранів і ветеранок успішно завершила міжнародну програму Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті.

Протягом п’яти днів провідні фахівці та учасники програми вивчали сучасні моделі лідерства крізь призму історичного досвіду, етики та міжнародних відносин.

Ключову увагу приділили формуванню суб’єктності України на світовій арені: експерти аналізували особливості сприйняття нашої держави іноземними елітами та стратегії ефективного просування національних інтересів.

Окремим стратегічним напрямом обговорення стала інтеграція ветеранів у цивільне лідерство. Учасники досліджували успішні міжнародні практики залучення військовослужбовців до суспільно-політичних процесів, акцентуючи на їхній ключовій ролі у майбутній розбудові держави.

У програму увійшли лекції, практичні сесії та інтерактивні обговорення за участі провідних науковців і практиків. Серед них – історик Тімоті Снайдер, старший науковий співробітник Yale Jackson Роберт Маллі, Емма Скай та Юваль Бен-Давід з International Leadership Center, старша викладачка Yale School of Management Зої Ченс.

Крім цього, до програми долучилися історик і старший викладач Jackson Майк Бренес, а також Брендон Наппі з Єльської школи богослов’я.

Підсумки кожного дня підбивалися у форматі структурованих обговорень під керівництвом ветерана ВМС США Джиммі Гетча – досвідченого інструктора програми UVLP та викладача Єльського університету, який має за плечима понад 150 бойових операцій.

Керівниця програми Ukrainian Veterans Leadership Program Світлана Гриценко заявила про подальші плани – вже наприкінці 2026 року стартує наступна хвиля, а набір учасників оголосять цього літа.

Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – перша міжнародна лідерська програма, створена Фондом Віктора Пінчука для українських ветеранів з метою розвитку лідерського потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня.

Програма вважається ключовим елементом довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні.

Фото: Фонд Віктора Пінчука

