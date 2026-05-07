Российские оккупационные войска уже перешли к активной фазе весенне-летней наступательной кампании. Ожидать дополнительного существенного обострения в ближайшее время не стоит, ведь оно уже продолжается.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Трегубов о весенне-летнем наступлении войск РФ

По словам Трегубова, сейчас российские войска находятся в фазе активного расходования ресурсов, а не их накопления.

Сейчас смотрят

Дальнейшая интенсивность боев будет зависеть от того, когда силы РФ исчерпают текущие резервы и смогут ли провести новое пополнение летних операций.

Как утверждает Трегубов, враг применяет бронетехнику минимально из-за ее низкой эффективности против современных средств поражения.

– Любая попытка наварить на танк еще одну дополнительную степень защиты и превратить его в совершенно похожий на муравейник все равно неэффективна. Ну, пойдет на него еще на один дрон больше, – сказал он.

По словам спикера, сейчас на поле боя наблюдается чрезвычайно высокая концентрация беспилотников разных типов. Этому способствует благоприятная теплая и безоблачная погода. Кроме того, в ближайшее время ожидается массовое появление на фронте роботизированных комплексов наземных (НРК).

Трегубов добавил, что армия РФ ограничила использование не только тяжелой брони, но и мототехники, делая ставку на другие методы штурмов в рамках текущей кампании.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.