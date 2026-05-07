Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 7 мая 2026 года — ситуация на фронте
В конце прошлых суток на фронте произошло 120 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 47 авиационных ударов — сбросил 173 управляемые авиабомбы.
Кроме того, задействовал для поражения 5 649 дронов-камикадзе и совершил 1 862 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 7 мая 2026 года
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1534-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
