Російські окупаційні війська вже перейшли до активної фази весняно-літньої наступальної кампанії. Очікувати на додаткове суттєве загострення найближчим часом не варто, адже воно вже триває.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, зараз російські війська перебувають у фазі активного витрачання ресурсів, а не їхнього накопичення.

Подальша інтенсивність боїв залежатиме від того, коли сили РФ вичерпають поточні резерви та чи зможуть провести нове поповнення для літніх операцій.

Як стверджує Трегубов, ворог застосовує бронетехніку мінімально через її низьку ефективність проти сучасних засобів ураження.

– Будь-яка спроба наварити на танк ще одну додаткову ступінь захисту і перетворити його на зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще на один дрон більше, – сказав він.

За словами речника, наразі на полі бою спостерігається надзвичайно висока концентрація безпілотників різних типів. Цьому сприяє сприятлива тепла та бездощова погода. Крім того, найближчим часом очікується масова поява на фронті наземних роботизованих комплексів (НРК).

Трегубов додав, що армія РФ обмежила використання не лише важкої броні, а й мототехніки, роблячи ставку на інші методи штурмів у межах поточної кампанії.

