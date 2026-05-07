В зданиях Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) и Киевского университета культуры (КУК) продолжаются обыски.

Обыски в зданиях КНУКиИ и КУК

Информацию об этом Суспільне Культура подтвердили в полиции.

Правоохранители не уточнили, о каком именно учебном заведении идет речь, однако все подробности пообещали обнародовать вскоре.

Сейчас смотрят

Дело о хищении средств

27 марта СБУ, Национальная полиция и Офис генерального прокурора сообщили, что правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ).

Тогда прошло более 20 обысков как в помещениях университета, так и по местам проживания возможных причастных людей. Среди фигурантов дела – бывший ректор КНУКиИ Михаил Поплавский.

По предварительным данным, ущерб государству за 2022–2023 годы может достигать около 760 млн грн.

Начато производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: КНУКиМ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.