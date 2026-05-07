В зданиях КНУКиИ и Киевского университета культуры продолжаются обыски
В зданиях Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) и Киевского университета культуры (КУК) продолжаются обыски.
Информацию об этом Суспільне Культура подтвердили в полиции.
Правоохранители не уточнили, о каком именно учебном заведении идет речь, однако все подробности пообещали обнародовать вскоре.
Дело о хищении средств
27 марта СБУ, Национальная полиция и Офис генерального прокурора сообщили, что правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ).
Тогда прошло более 20 обысков как в помещениях университета, так и по местам проживания возможных причастных людей. Среди фигурантов дела – бывший ректор КНУКиИ Михаил Поплавский.
По предварительным данным, ущерб государству за 2022–2023 годы может достигать около 760 млн грн.
Начато производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: КНУКиМ