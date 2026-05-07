У будівлях Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) та Київського університету культури (КУК) тривають обшуки.

Інформацію про це Суспільне Культура підтвердили у поліції.

Наразі правоохоронці не уточнили, про який саме навчальний заклад йдеться, проте всі подробиці пообіцяли оприлюднити згодом.

Справа про розкрадання грошей

27 березня СБУ, Національна поліція та Офіс генерального прокурора повідомили, що правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних грошей у Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ).

Тоді відбулося понад 20 обшуків як у приміщеннях університету, так і за місцями проживання можливих причетних людей. Серед фігурантів справи – колишній ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.

За попередніми даними, збитки державі за 2022–2023 роки можуть сягати близько 760 млн грн.

Розпочато провадження за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

