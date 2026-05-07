В Виннице на территории индустриального парка ВинИндастри запустили новый завод Smart Line по производству покрасочных камер для металлообрабатывающей промышленности.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Завод Smart Line в Виннице: что известно

В индустриальном парке ВинИндастри (г. Винница) начал выпуск продукции новый завод Smart Line. Он специализируется на производстве покрасочных камер для металлообрабатывающей промышленности. Проектная мощность завода — 20 покрасочных камер в месяц.

Площадь первой очереди нового завода — 2 800 кв. м. Объем инвестиций в первую очередь составил 46 млн грн. Промышленное помещение второй очереди площадью 5 000 кв. м. планируется построить до конца 2026 года, ввод в эксплуатацию — в 2027 году. Плановый объем инвестиций во вторую очередь — 60 млн грн. Вместе со второй очередью Smart Line станет крупнейшим в Украине производителем покрасочных камер.

На предприятии планируется дать работу 150 работникам. Сейчас на заводе работают 32 специалиста, продолжается поиск еще 15 работников.

Первые покрасочные камеры, произведенные в индустриальном парке, отправлены на экспорт. Уже произведены поставки в Польшу и Молдову. В настоящее время идет исполнение заказа из Эстонии.

Для ввоза оборудования на вторую очередь завод Smart Line планирует воспользоваться льготами, которое украинское законодательство предусматривает для участников индустриальных парков. В частности, действует нулевая ставка НДС и ввозной пошлины на оборудование.

Также предприятие может воспользоваться нулевой ставкой налога на прибыль сроком на 10 лет при условии реинвестирования освобожденных средств. Горсовет Винницы уменьшил для индустриальных парков налог на землю с 3% до 1%. Кроме того, участники парков освобождены от налога на недвижимость.

Что известно об индустриальном парке ВинИндастри

Индустриальный парк ВинИндастри был создан в 2021 году. Площадь парка — 26 га. Инициатор создания — Винницкий городской совет.

Кроме завода Smart Line, в ВинИндастре действуют и строятся и другие предприятия. Этот ИП является хорошим примером того, как община может эффективно управлять муниципальным индустриальным парком.

Индустриальные парки являются составной частью инвестиционной компоненты политики развития украинских производителей Зроблено в Україні.

Фото: Дмитрий Кисилевский

