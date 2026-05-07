У Вінниці на території індустріального парку ВінІндастрі запустили новий завод Smart Line з виробництва фарбувальних камер для металообробної промисловості.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Завод Smart Line у Вінниці: що відомо

В індустріальному парку ВінІндастрі (м. Вінниця) почав випуск продукції новий завод Smart Line. Він спеціалізується на виробництві фарбувальних камер для потреб металообробної промисловості. Проектна потужність заводу — 20 фарбувальних камер на місяць.

Площа першої черги нового заводу — 2 800 кв. м. Обсяг інвестицій у першу чергу склав 46 млн грн.

Промислове приміщення другої черги площею 5 000 кв. м планується побудувати до кінця 2026 року, введення в експлуатацію — у 2027 році. Плановий обсяг інвестицій у другу чергу — 60 млн грн. Разом із другою чергою Smart Line стане найбільшим в Україні виробником фарбувальних камер.

На підприємстві планується дати роботу 150 працівникам. Наразі на заводі працюють 32 спеціалісти, триває пошук ще 15 працівників.

Перші фарбувальні камери, вироблені в індустріальному парку, відправлені на експорт. Уже здійснені постачання до Польщі та Молдови. Наразі триває виконання замовлення з Естонії.

Для ввезення обладнання на другу чергу заводу Smart Line планує скористатись пільгами, яке українське законодавство передбачає для учасників індустріальних парків. Зокрема, діє нульова ставка ПДВ та ввізного мита на обладнання.

Також підприємство може скористатись нульовою ставкою податку на прибуток терміном на 10 років за умови реінвестування звільнених коштів. Міськрада Вінниці зменшила для індустріальних парків податок на землю з 3% до 1%. Крім того, учасники парків звільнені від податку на нерухомість.

Що відомо про індустріальний парк ВінІндастрі

Індустріальний парк ВінІндастрі був створений у 2021 році. Площа парку — 26 га. Ініціатор створення — Вінницька міська рада.

Окрім заводу Smart Line, у ВінІндастрі діють та будуються й інші підприємства. Цей ІП є хорошим прикладом того, як громада може ефективно управляти муніципальним індустріальним парком.

Індустріальні парки є складовою інвестиційної компоненти політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

Фото: Дмитро Кисилевський

