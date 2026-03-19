Индустриальный парк Красилов Технопорт в Хмельницкой области привлек первую иностранную промышленную инвестицию.

Немецкая компания Goldhofer AG начала на его территории производство компонентов и запчастей для полуприцепов, предназначенных для перевозки негабаритных грузов.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По словам Кисилевского, сейчас идет регистрация Goldhofer AG как участника индустриального парка.

Объем инвестиционного проекта немецкой компании в Красилове составляет €4,5 млн. Из этой суммы €1,5 млн уже внесено.

На предприятии сейчас работают 36 рабочих, в основном сварщики.

Ежемесячно на производстве изготавливают 7-8 полуприцепов, а готовую продукцию поставляют в Германию.

Управляющая компания индустриального парка подписала меморандум о привлечении еще одного иностранного инвестора — польской компании Modular.

Она планирует открыть в Красилове производство модульных домов коммерческого и жилого назначения из металлических конструкций.

Кроме того, украинская компания Атон Энерджи уже развернула на территории индустриального парка производство теплообменников для твердотопливных котлов.

Также в планах компании — закупить оборудование для налаживания в индустриальном парке производства настенных газовых котлов.

Что известно о развитии парка

Сейчас Красилов Технопорт готовит заявку на государственное финансирование развития инженерно-транспортной инфраструктуры.

Эта программа политики Сделано в Украине предусматривает софинансирование 50 на 50 в объеме до 150 млн грн.

При этом получатель финансирования должен в течение трех лет обеспечить строительство не менее 5 тыс. кв. м промышленных площадей и привлечь не менее двух участников.

Индустриальный парк Красилов Технопорт создали в 2023 году.

Его площадь составляет 10,1 га. Парк размещен на части территории Красиловского машиностроительного завода, которая длительное время не использовалась.

На территории парка есть промышленные помещения общей площадью более 8 тыс. кв. м, а также подведены 8 МВт электроэнергии, вода, канализация, газ и железнодорожная ветка.

Ранее в индустриальном парке ИнПарк Борислав во Львовской области на финальную стадию вышло строительство нового завода по производству мебели.

Инвестором этого проекта является компания AMF, которая уже имеет подобный завод в Днепре. Объем инвестиций в строительство составляет около 10 млн долларов.

Сейчас в Бориславе завершается обустройство сэндвич-панелей и конструкций крыши для первой очереди помещений площадью 10 тыс. кв. м, тогда как общая площадь будущего завода должна достичь 24 тыс. кв. м.

После полного запуска предприятия там могут работать около 800 человек.

Фото: Дмитрий Кисилевский

