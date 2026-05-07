Правительство упростило порядок получения временных видов на жительство в Украине для иностранцев, служащих или планирующих присоединиться к Вооруженным силам.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин упростил получение вида на жительство для иностранцев в ВСУ

— Правительство определяет процедуры оформления документов для них. Таким образом, вид на временное проживание будут выдавать на весь срок контракта и еще на шесть месяцев после его завершения, – написала Свириденко.

Также правительство урегулировало вопрос для иностранцев, которые только планируют подписать контракт.

Сейчас смотрят

Отныне они могут подавать документы даже с просроченным сроком действия в случаях, когда новый паспорт можно получить только в стране-агрессоре или государстве, не признающем территориальную целостность Украины.

Кроме того, для части иностранцев, проходящих службу, упростили процедуру подтверждения места проживания.

По словам премьер-министра, принятое решение должно сократить бюрократические процедуры и создать более понятные условия пребывания в Украине для людей, защищающих государство.

Обновлены правила пребывания для иностранцев в ВСУ

Кроме того, правительство обновило правила пребывания и оформления документов для иностранцев, проходящих службу в украинских Силах обороны или планирующих присоединиться к защите Украины.

— Мы определили четкую и понятную процедуру оформления вида на временное проживание для тех, кто уже проходит службу в Национальной гвардии, Вооруженных силах или Государственной специальной службе транспорта, — заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, для иностранцев, которые только планируют заключить контракт, предусмотрена возможность законно пребывать в Украине даже в тех случаях, когда документы просрочены или их невозможно обновить по объективным причинам.

— Также отменяется обязанность декларировать место жительства, ведь их адрес сегодня — там, где они выполняют боевые задачи, — отметил он.

Клименко подчеркнул, что поддержка людей, которые вместе с украинцами встали на защиту государства, является обязанностью и ответственностью страны.

Добавим, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украине необходимо создать единый координационный центр для привлечения иностранцев к военной службе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.