Украина упростила получение видов на жительство для иностранцев в ВСУ
- Иностранцам, служащим в Силах обороны, упростили процедуру получения вида на временное проживание в Украине.
- Подавать документы можно с просроченным паспортом, для части военнослужащих отменили требование о месте жительства.
Правительство упростило порядок получения временных видов на жительство в Украине для иностранцев, служащих или планирующих присоединиться к Вооруженным силам.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин упростил получение вида на жительство для иностранцев в ВСУ
— Правительство определяет процедуры оформления документов для них. Таким образом, вид на временное проживание будут выдавать на весь срок контракта и еще на шесть месяцев после его завершения, – написала Свириденко.
Также правительство урегулировало вопрос для иностранцев, которые только планируют подписать контракт.
Отныне они могут подавать документы даже с просроченным сроком действия в случаях, когда новый паспорт можно получить только в стране-агрессоре или государстве, не признающем территориальную целостность Украины.
Кроме того, для части иностранцев, проходящих службу, упростили процедуру подтверждения места проживания.
По словам премьер-министра, принятое решение должно сократить бюрократические процедуры и создать более понятные условия пребывания в Украине для людей, защищающих государство.
Обновлены правила пребывания для иностранцев в ВСУ
Кроме того, правительство обновило правила пребывания и оформления документов для иностранцев, проходящих службу в украинских Силах обороны или планирующих присоединиться к защите Украины.
— Мы определили четкую и понятную процедуру оформления вида на временное проживание для тех, кто уже проходит службу в Национальной гвардии, Вооруженных силах или Государственной специальной службе транспорта, — заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, для иностранцев, которые только планируют заключить контракт, предусмотрена возможность законно пребывать в Украине даже в тех случаях, когда документы просрочены или их невозможно обновить по объективным причинам.
— Также отменяется обязанность декларировать место жительства, ведь их адрес сегодня — там, где они выполняют боевые задачи, — отметил он.
Клименко подчеркнул, что поддержка людей, которые вместе с украинцами встали на защиту государства, является обязанностью и ответственностью страны.
Добавим, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украине необходимо создать единый координационный центр для привлечения иностранцев к военной службе.