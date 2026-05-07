Уряд спростив порядок отримання посвідок на тимчасове проживання в Україні для іноземців, які служать або планують долучитися до Сил оборони.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кабмін спростив отримання посвідки для іноземців в ЗСУ

– Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Відтак посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на шість місяців після його завершення, – написала Свириденко.

Також уряд урегулював питання для іноземців, які лише планують підписати контракт.

Зараз дивляться

Відтепер вони можуть подавати документи навіть із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можливо отримати лише в країні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України.

Крім того, для частини іноземців, які проходять службу, спростили процедуру підтвердження місця проживання.

За словами прем’єрки, ухвалене рішення має зменшити бюрократичні процедури та створити більш зрозумілі умови перебування в Україні для людей, які захищають державу.

Оновлено правила перебування для іноземців у ЗСУ

Як уточнили у Міністерстві внутрішніх справ, йдеться про іноземців, які служать у Національній гвардії, Збройних Силах чи Державній спеціальній службі транспорту.

– Ми визначили чітку та зрозумілу процедуру оформлення посвідки на тимчасове проживання для тих, хто вже проходить службу в Національній гвардії, Збройних Силах чи Державній спеціальній службі транспорту, – заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, для іноземців, які лише планують укласти контракт, передбачили можливість законно перебувати в Україні навіть у випадках, коли документи є простроченими або їх неможливо оновити через об’єктивні причини.

– Також скасовується обов’язок декларувати місце проживання, адже їх адреса сьогодні – там, де вони виконують бойові завдання, – зазначив він.

Клименко наголосив, що підтримка людей, які разом з українцями стали на захист держави, є обов’язком і відповідальністю країни.

Додамо, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україні необхідно створити єдиний координаційний центр для залучення іноземців до військової служби.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.