Секретарь СНБО Рустем Умеров может отправиться в США для встречи со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, встреча может состояться на этой неделе. Это будут первые переговоры за несколько недель после перерыва в диалоге.

В Белом доме подтвердили подготовку к встрече, однако не раскрыли подробностей относительно тематики. Ожидается, что стороны могут обсудить дальнейшие шаги по урегулированию войны и координацию позиций.

В последнее время переговорный процесс зашел в тупик, в частности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

К слову, недавно Рустем Умеров оказался в центре публичного скандала после обнародования записей, связанных с закупками для оборонного сектора.

Речь идет о так называемых пленках Миндича, опубликованных в СМИ, которые касаются контрактов на вооружение, в частности дронов и средств защиты.

В пресс-службе Умерова заявили, что подлинность записей должны установить правоохранители, а сам чиновник уже предоставил необходимые объяснения следствию еще в 2025 году.

