Подлинность записей, обнародованных Украинской правдой, должны установить правоохранители, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предоставил следствию необходимые объяснения.

Об этом заявили в пресс-службе Умерова в комментарии Интерфакс-Украина.

Прессслужба Умерова об обнародовании пленок Миндича

В пресс-службе заявили, что обсуждение вопросов вооружения для Сил обороны является прямой обязанностью министра обороны, который был в то время Умеров, комментируя записи о закупках продукции Fire Point, ситуации с бронежилетами и слухах о возможном назначении послом в США.

Отмечается, что Умеров уже предоставлял правоохранителям все необходимые объяснения интересующих их вопросов еще в ноябре 2025 года, а комментировать материалы уголовного производства пока секретарь СНБО не имеет права.

– Бизнес регулярно поднимает вопросы оплат, контрактов, масштабирования производства и потребностей в быстром финансировании. Отдельно хотим напомнить, что привлечение международного финансирования в украинский ОПК было одним из ключевых направлений работы Министерства обороны в 2024-2025 годах, – говорится в сообщении.

По данным прессслужбы, международная деятельность обеспечила украинскому оборонпрому более $6 млрд дополнительного финансирования.

Там рассказали, что эти ресурсы направили на закупку вооружения у десятков поставщиков через так называемую датскую модель, прошедшую многочисленные аудиты со стороны международных партнеров.

В пресс-службе отвергли обвинения в лоббировании отдельных фирм, заявив, что с 2024 года Умеров проводит системную работу по объединению интересов украинских производителей оружия и иностранных инвесторов. Такую коммуникацию в пресс-службе назвали частью стратегии развития оборонной промышленности.

В то же время там подчеркнули, что предоставление позиции правительства в отношении украинских компаний по запросу иностранных партнеров является частью межгосударственной работы. В пресс-службе утверждают, что такая коммуникация направлена ​​на государственные цели, а не на защиту частных интересов отдельных лиц.

В пресс-службе Умерова опровергли информацию о выделении более 300 млрд одной компании-производителю дронов, назвав эти данные манипулятивными. Там объяснили, что указанная сумма является общим бюджетом на закупку беспилотников у сотен разных производителей – от небольших FPV-дронов до сложных дальнобойных систем, поражающих цели в тылу РФ.

Недавно Украинская правда обнародовала фрагменты разговоров бизнесмена Тимура Миндича с Рустемом Умеровым и бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, задокументированных НАБУ и САП в рамках дела Мидас.

