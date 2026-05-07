Секретар РНБО Рустем Умєров може вирушити до США для зустрічі зі спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Візит Умєрова до Маямі: що відомо

За даними журналістів, зустріч може відбутися цього тижня. Це стане першими переговорами за кілька тижнів після перерви у діалозі.

Зараз дивляться

У Білому домі підтвердили підготовку до зустрічі, однак не розкрили деталей щодо тематики переговорів.

Йдеться про контакти в межах обговорення завершення війни Росії проти України.

Водночас, за інформацією джерел, переговорний процес останнім часом зайшов у глухий кут.

Очікується, що сторони можуть обговорити подальші кроки щодо врегулювання війни та координацію позицій.

Нагадаємо, що нещодавно Рустем Умєров опинився в центрі публічного скандалу після оприлюднення записів, пов’язаних із закупівлями для оборонного сектору.

Йдеться про так звані “плівки”, опубліковані в медіа, які стосуються контрактів на озброєння, зокрема дронів та засобів захисту.

У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність записів мають встановити правоохоронці, а сам посадовець уже надав необхідні пояснення слідству ще у 2025 році.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.