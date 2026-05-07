На подконтрольных Украине территориях проживают ориентировочно 31 млн человек, из которых работают около 13 млн, а единый социальный взнос (ЕСВ) уплачивают 10,5 млн человек.

Об этом во время форума Рынок труда для экономики будущего: обновление трудового законодательства Украины сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Соболев о новом Трудовом кодексе

По его словам, еще около 2,3 млн человек исключены из рынка труда из-за инвалидности, а 800 тыс. граждан в возрасте до 60 лет получают пенсию и не работают.

Кроме того, значительное количество женщин и молодежи сталкивается с барьерами при трудоустройстве.

— Фактически на рынке труда занято значительно меньше людей, чем сейчас требует наша экономика. Поэтому новый (трудовой, — Ред.) кодекс нужен не как формальная реформа, не просто как обновление общих правил. Он нужен, чтобы сделать работу более доступной, легальной, более прогнозируемой и более удобной, – говорит Соболев.

Министр отметил, что после принятия нового трудового законодательства правительство ожидает появления 302 тыс. новых официальных или формализованных рабочих мест.

При этом чистый фискальный эффект от реформы прогнозируется на уровне 43,4 млрд грн ежегодно.

Также после внедрения трудовых договоров вместо трудовых книжек бизнес сможет сэкономить около 5,3 млрд грн.

Дополнительно внедрение электронного документооборота обеспечит до 226 млн грн прямых административных сбережений.

— Для работников предусмотрено увеличение на 4 дня ежегодного оплачиваемого отпуска, официальное право на дистанционную, надомную, сезонную, домашнюю работу, гибкий график – все это будет урегулировано законодательно, – добавил министр.

По его словам, работодатель получит больше легальных моделей занятости под свои нужды.

— Это важно, потому что правовая неопределенность вредит и работнику, и работодателю. Возникают риски трудовых споров, потом все это оказывается в судах, – сказал он.

Кроме того, правительство планирует изменить подход к определению минимальной заработной платы – ее должны ориентировать на среднюю зарплату в экономике.

По словам Соболева, цель правительства — привлечь к 2035 году на рынок труда дополнительно 4,5 млн человек, в первую очередь украинцев.

Также министр выразил надежду, что Верховная Рада уже в мае примет новую редакцию Трудового кодекса в первом чтении.

