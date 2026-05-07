На підконтрольних Україні територіях проживають орієнтовно 31 млн осіб, із яких працюють близько 13 млн, а єдиний соціальний внесок (ЄСВ) сплачують 10,5 млн людей.

Про це під час форуму Ринок праці для економіки майбутнього: оновлення трудового законодавства України повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Соболев про новий Трудовий кодекс

За його словами, ще близько 2,3 млн осіб виключені з ринку праці через інвалідність, а 800 тис. громадян віком до 60 років отримують пенсію та не працюють.

Крім того, значна кількість жінок і молоді стикається з бар’єрами під час працевлаштування.

– Фактично зайнято на ринку праці значно менше людей, ніж нині потребує наша економіка. Тому новий (трудовий, – Ред.) кодекс потрібен не як формальна реформа, не просто як оновлення загальних правил. Він потрібен, щоб зробити роботу доступнішою, легальнішою, більш прогнозованою і більш зручною, – каже Соболев.

Міністр зазначив, що після ухвалення нового трудового законодавства уряд очікує появи 302 тис. нових офіційних або формалізованих робочих місць.

Водночас чистий фіскальний ефект від реформи прогнозується на рівні 43,4 млрд грн щороку.

Також після впровадження трудових договорів замість трудових книжок бізнес зможе заощаджувати близько 5,3 млрд грн.

Додатково впровадження електронного документообігу забезпечить до 226 млн грн прямих адміністративних заощаджень.

– Для працівників передбачено збільшення на 4 дні щорічної оплачуваної відпустки, офіційне право на дистанційну, надомну, сезонну, домашню роботу, гнучкий графік – це все буде врегульовано законодавчо, – долав міністр.

За його словами, роботодавець отримає більше легальних моделей зайнятості під свої потреби.

– Це важливо, бо правова невизначеність шкодить і працівнику, і роботодавцю. Виникають ризики трудових спорів, потім все це опиняється у судах, – сказав він.

Крім цього, уряд планує змінити підхід до визначення мінімальної заробітної плати – її мають орієнтувати на середню зарплату в економіці.

За словами Соболева, метою уряду є залучення до 2035 року додаткових 4,5 млн людей на ринок праці, насамперед українців.

Також міністр висловив сподівання, що Верховна Рада вже у травні ухвалить нову редакцію Трудового кодексу в першому читанні.

Фото: Олексій Соболєв

Джерело : Укринформ

