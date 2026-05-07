Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 7 мая: ВСУ уничтожили 890 оккупантов и 61 артсистему
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 890 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 7 мая 2026 года
- личного состава — около 1 338 060 (+890) человек,
- танков — 11 918 ед,
- боевых бронированных машин — 24 521 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 41 539 (+61) ед,
- реактивных систем залпового огня — 1 776 (+1) ед,
- средств противовоздушной обороны — 1 365 (+2) ед,
- самолетов — 435 ед,
- вертолетов — 352 ед,
- наземных робототехнических комплексов — 1 336 (+4) ед,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 277 912 (+1 851) ед,
- крылатых ракет — 4 585 ед,
- кораблей и катеров — 33 ед,
- подводных лодок — 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 94 545 (+233) ед,
- специальной техники — 4 172 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1534-е сутки.
