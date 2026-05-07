За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 890 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 7 мая 2026 года

  • личного состава — около 1 338 060 (+890) человек,
  • танков — 11 918 ед,
  • боевых бронированных машин — 24 521 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 41 539 (+61) ед,
  • реактивных систем залпового огня — 1 776 (+1) ед,
  • средств противовоздушной обороны — 1 365 (+2) ед,
  • самолетов — 435 ед,
  • вертолетов — 352 ед,
  • наземных робототехнических комплексов — 1 336 (+4) ед,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 277 912 (+1 851) ед,
  • крылатых ракет — 4 585 ед,
  • кораблей и катеров — 33 ед,
  • подводных лодок — 2 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 94 545 (+233) ед,
  • специальной техники — 4 172 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1534-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

