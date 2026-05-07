Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 890 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 7 травня 2026 року

особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб,

танків – 11 918 од.,

бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од.,

артилерійських систем – 41 539 (+61) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 776 (+1) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 365 (+2) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 336 (+4) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од.,

крилатих ракет – 4 585 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 94 545 (+233) од.,

спеціальної техніки – 4 172 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 534-ту добу.

