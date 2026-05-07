Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 7 травня: ЗСУ знищили 890 окупантів та 61 артсистему
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 890 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 7 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб,
- танків – 11 918 од.,
- бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од.,
- артилерійських систем – 41 539 (+61) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 776 (+1) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 365 (+2) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 336 (+4) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од.,
- крилатих ракет – 4 585 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 94 545 (+233) од.,
- спеціальної техніки – 4 172 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 534-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
