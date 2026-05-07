Взрывы в Днепре прогремели в ночь на 7 мая.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По предварительным данным, в результате обстрела загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме.

Огонь охватил помещение, спасатели ликвидировали пожар.

Также повреждения получили несколько домов рядом и припаркованные автомобили.

В результате взрывов в Днепре сегодня пострадали два человека. Среди них — 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.

Обоим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Сейчас окончательные последствия взрывов в Днепре 7 мая устанавливаются.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически сорвала режим тишины и ответила на предложение прекращения огня новыми атаками.

По его словам, только за минувшие сутки оккупанты совершили почти 30 штурмов на фронте и более 20 авиаударов, применив более 70 авиабомб.

Ночью враг также атаковал Украину дронами различных типов и ракетами.

Всего по состоянию на утро 6 мая было зафиксировано 1820 нарушений режима тишины — это обстрелы, попытки наступления, авиаудары и атаки беспилотниками.

Президент подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, ведь Россия не прекратила ни одного вида боевой активности, несмотря на заявления о «перемирии».

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1534-е сутки.

Фото: Днепропетровская ОВА

