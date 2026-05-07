На каждый доллар помощи США Украине партнеры из Европы вкладывали полтора доллара.

Об этом экс-госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Блинкен о помощи ЕС Украине

По словам Блинкена, утверждения о том, что союзники якобы “использовали” США в вопросе поддержки Украины, не соответствуют действительности.

Он отметил, что вклад партнеров был даже больше:

— На каждый доллар, который мы вкладывали в Украину, европейцы и другие вкладывали полтора доллара, — заявил политик.

Блинкен отметил, что такая статистика свидетельствует о значительной роли союзников в поддержке Украины.

Экс-госсекретарь также обратил внимание, что значительная часть американской помощи фактически оставалась в экономике самих США.

Речь идет о финансировании производства вооружения, которое передавали Украине, а также пополнение запасов Пентагона.

Таким образом, поддержка Киева одновременно стимулировала американский оборонный сектор.

Отдельно Блинкен отметил развитие украинского оборонного сектора.

По его словам, Украина перехватила инициативу в сфере военных технологий, в частности в использовании дронов.

Он добавил, что война России против Украины стала катализатором изменений для западных армий, которые вынуждены быстро адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий.

Что известно об Энтони Блинкене

Энтони Блинкен возглавлял Государственный департамент США в администрации Джо Байдена.

Он был одним из ключевых представителей американской власти, которые координировали международную поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Блинкен неоднократно посещал Киев во время войны и участвовал в переговорах по военной, финансовой и санкционной поддержке Украины.

Также он активно продвигал расширение оборонного сотрудничества между США, странами НАТО и Украиной.

Напомним, что в странах Европы все чаще подчеркивают необходимость увеличивать поддержку Украины.

В частности ранее, министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявлял, что финансирование Киева не должно ограничиваться даже несмотря на бюджетные трудности.

Источник : Суспільне

