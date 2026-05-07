Европа дала Украине больше денег, чем США — Блинкен
- Энтони Блинкен заявил, что Европа дает Украине больше средств, чем США.
- Кроме того, часть помощи США остается в их экономике.
На каждый доллар помощи США Украине партнеры из Европы вкладывали полтора доллара.
Об этом экс-госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.
Блинкен о помощи ЕС Украине
По словам Блинкена, утверждения о том, что союзники якобы “использовали” США в вопросе поддержки Украины, не соответствуют действительности.
Он отметил, что вклад партнеров был даже больше:
— На каждый доллар, который мы вкладывали в Украину, европейцы и другие вкладывали полтора доллара, — заявил политик.
Блинкен отметил, что такая статистика свидетельствует о значительной роли союзников в поддержке Украины.
Экс-госсекретарь также обратил внимание, что значительная часть американской помощи фактически оставалась в экономике самих США.
Речь идет о финансировании производства вооружения, которое передавали Украине, а также пополнение запасов Пентагона.
Таким образом, поддержка Киева одновременно стимулировала американский оборонный сектор.
Отдельно Блинкен отметил развитие украинского оборонного сектора.
По его словам, Украина перехватила инициативу в сфере военных технологий, в частности в использовании дронов.
Он добавил, что война России против Украины стала катализатором изменений для западных армий, которые вынуждены быстро адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий.
Что известно об Энтони Блинкене
Энтони Блинкен возглавлял Государственный департамент США в администрации Джо Байдена.
Он был одним из ключевых представителей американской власти, которые координировали международную поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.
Блинкен неоднократно посещал Киев во время войны и участвовал в переговорах по военной, финансовой и санкционной поддержке Украины.
Также он активно продвигал расширение оборонного сотрудничества между США, странами НАТО и Украиной.
Напомним, что в странах Европы все чаще подчеркивают необходимость увеличивать поддержку Украины.
В частности ранее, министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявлял, что финансирование Киева не должно ограничиваться даже несмотря на бюджетные трудности.