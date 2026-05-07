На кожен долар допомоги США Україні партнери з Європи вкладали півтора долара.

Про це ексдержсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка.

Блінкен про допомогу ЄС Україні

За словами Блінкена, твердження про те, що союзники нібито “використовували” США у питанні підтримки України, не відповідають дійсності.

Він наголосив, що внесок партнерів був навіть більшим:

— На кожен долар, який ми вкладали в Україну, європейці та інші вкладали півтора долара, – заявив політик.

Блінкен зауважив, що така статистика свідчить про значну роль союзників у підтримці України.

Ексдержсекретар також звернув увагу, що значна частина американської допомоги фактично залишалася в економіці самих США. Йдеться про фінансування виробництва озброєння, яке передавали Україні, а також поповнення запасів Пентагону.

Тож підтримка Києва одночасно стимулювала американський оборонний сектор.

Окремо Блінкен відзначив розвиток українського оборонного сектору. За його словами, Україна перехопила ініціативу у сфері військових технологій, зокрема у використанні дронів.

Він додав, що війна Росії проти України стала каталізатором змін для західних армій, які змушені швидко адаптуватися до нових умов ведення бойових дій.

Що відомо про Ентоні Блінкена

Ентоні Блінкен очолював Державний департамент США в адміністрації Джо Байдена.

Він був одним із ключових представників американської влади, які координували міжнародну підтримку України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Блінкен неодноразово відвідував Київ під час війни та брав участь у переговорах щодо військової, фінансової та санкційної підтримки України.

Також він активно просував розширення оборонної співпраці між США, країнами НАТО та Україною.

Нагадаємо у країнах Європи дедалі частіше наголошують на необхідності збільшувати підтримку України. Зокрема, раніше міністр фінансів Естонії Юрген Ліґі заявляв, що фінансування Києва не повинно обмежуватися навіть попри бюджетні труднощі.

Джерело : Суспільне

