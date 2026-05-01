В Украине начинается реформа армии, сообщил президент Владимир Зеленский.

Реформа армии в Украине: каких изменений ожидать

Как сообщил глава нашего государства в Telegram, в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений.

– Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины, — проинформировал он.

В то же время, президент Владимир Зеленский проинформировал, что поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости. По его словам, боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.

Зеленский сообщил, что минимальный уровень зарплат должен быть не менее 30 тыс. грн для тыловых должностей, а для боевых позиций – больше в разы.

– Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат, – добавил Владимир Зеленский.

Второе изменение в рамках реформы армии в Украине будет касаться пехотинцев.

– Украинский пехотинец, который должен держать на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить введение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач, — рассказал глава нашего государства.

Также в рамках реформы будут изменены подходы к комплектации наших подразделений личным составом и управления людьми.

— Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тем, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев, — сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский поручил военному командованию и министру обороны обсудить реализацию реформы с нашими боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.

По словам президента, на следующей неделе он ожидает доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности, по графику повышения выплат, начиная с июня, и системе обновленных контрактов.

