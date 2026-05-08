Кабмін підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Уряд підготував зміни до державного бюджету після погодження позики ЄС на 90 млрд євро для України на 2026–2027 роки.

– Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш — уже в червні, – повідомила Юлія Свириденко.

Загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн — передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Додаткові 1,56 трлн грн для сектору безпеки і оборони розподіляться наступним чином:

174,3 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;

1,37 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки;

14,6 млрд грн — резерв для сектору безпеки і оборони.

Окремо уряд планує збільшити фінансування українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та виробництва власного озброєння.

Крім того, 40 млрд грн спрямують на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та громад, зокрема на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та підтримку критичної інфраструктури.

До того ж, резервний фонд планують збільшити ще на 40 млрд грн для оперативного реагування на виклики воєнного часу.

