Додаткові 1,56 трлн грн на оборону: Кабмін підготував зміни до держбюджету України
Кабмін підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
Зміни до державного бюджету
Уряд підготував зміни до державного бюджету після погодження позики ЄС на 90 млрд євро для України на 2026–2027 роки.
– Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш — уже в червні, – повідомила Юлія Свириденко.
Загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн — передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.
Додаткові 1,56 трлн грн для сектору безпеки і оборони розподіляться наступним чином:
- 174,3 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;
- 1,37 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки;
- 14,6 млрд грн — резерв для сектору безпеки і оборони.
Окремо уряд планує збільшити фінансування українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та виробництва власного озброєння.
Крім того, 40 млрд грн спрямують на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та громад, зокрема на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та підтримку критичної інфраструктури.
До того ж, резервний фонд планують збільшити ще на 40 млрд грн для оперативного реагування на виклики воєнного часу.