Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 8 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар и сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали для нанесения ударов 4869 дронов-камикадзе и осуществили 2175 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Потери РФ на 8 мая 2026
- личного состава — около 1 339 190 (+1 130) человек,
- танков — 11 919 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин — 24 538 (+17) шт.,
- артиллерийских систем — 41 630 (+91) шт.,
- реактивных систем залпового огня — 1 778 (+2) шт.,
- средств противовоздушной обороны — 1 370 (+5) шт.,
- самолетов — 435 шт.,
- вертолетов — 352 шт.,
- наземных робототехнических комплексов — 1 344 (+8) шт.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 279 729 (+1 817) шт.,
- крылатых ракет — 4 585 шт.,
- кораблей / катеров — 33 ед.,
- подводных лодок — 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 94 879 (+334) ед.,
- специальной техники — 4 173 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1535-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: ISW, Генштаб ЗСУ
