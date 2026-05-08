За прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар и сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали для нанесения ударов 4869 дронов-камикадзе и осуществили 2175 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 8 мая 2026

Потери РФ на 8 мая 2026

  • личного состава — около 1 339 190 (+1 130) человек,
  • танков — 11 919 (+1) шт.,
  • боевых бронированных машин — 24 538 (+17) шт.,
  • артиллерийских систем — 41 630 (+91) шт.,
  • реактивных систем залпового огня — 1 778 (+2) шт.,
  • средств противовоздушной обороны — 1 370 (+5) шт.,
  • самолетов — 435 шт.,
  • вертолетов — 352 шт.,
  • наземных робототехнических комплексов — 1 344 (+8) шт.,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 279 729 (+1 817) шт.,
  • крылатых ракет — 4 585 шт.,
  • кораблей / катеров — 33 ед.,
  • подводных лодок — 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 94 879 (+334) ед.,
  • специальной техники — 4 173 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1535-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ISW, Генштаб ЗСУ

