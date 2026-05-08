Подразделения Сил обороны Украины 7 мая и в ночь на 8 мая нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.

Поражены НПЗ Ярославльский, нефтебаза, склады ГСМ и объекты ПВО врага

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, украинские военные поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. После атаки на территории предприятия возник пожар. В настоящее время уточняются масштабы повреждений.

Ярославский НПЗ является одним из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли. Завод способен перерабатывать около 15 млн тонн нефти ежегодно и производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое используется для обеспечения российской армии.

Сейчас смотрят

Кроме того, украинские силы атаковали склад хранения беспилотников в Ростове-на-Дону. После удара на объекте вспыхнул пожар.

Под удары попала и нефтебаза Луганска во временно оккупированном областном центре, а также склады горюче-смазочных материалов в районах Петропавловки и Новоникольского на территории временно оккупированной Луганской области.

Также Силы обороны поразили ремонтное подразделение оккупантов в Ровеньках, узлы связи в районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Роздоров Запорожской области.

Кроме этого, украинские военные нанесли удар по российскому зенитному ракетному комплексу Тор-М2 в районе Михайловки Запорожской области и радиолокационной станции Каста-2Е во временно оккупированном Крыму.

В Силах обороны подчеркнули, что и дальше продолжат системно наносить удары по военным объектам РФ до полного прекращения российской агрессии против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.