Підрозділи Сил оборони України 7 травня та в ніч на 8 травня завдали ударів по низці важливих військових і логістичних об’єктів російських окупантів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Уражено НПЗ Ярославльський, нафтобазу, склади ПММ та об’єкти ППО ворога

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, українські військові уразили Ярославський нафтопереробний завод у Ярославській області РФ. Після атаки на території підприємства виникла пожежа. Наразі уточнюються масштаби пошкоджень.

Ярославський НПЗ є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі. Завод здатний переробляти близько 15 млн тонн нафти щороку та виробляє бензин, дизельне й реактивне пальне, яке використовується для забезпечення російської армії.

Крім того, українські сили атакували склад зберігання безпілотників у Ростові-на-Дону. Після удару на об’єкті також спалахнула пожежа.

Під удари потрапила і нафтобаза Луганська в тимчасово окупованому обласному центрі, а також склади пально-мастильних матеріалів у районах Петропавлівки та Новомикільського на тимчасово окупованій Луганщині.

Також Сили оборони уразили ремонтний підрозділ окупантів у Ровеньках, вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області.

Окрім цього, українські військові завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу Тор-М2 у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційній станції Каста-2Е у тимчасово окупованому Криму.

У Силах оборони наголосили, що й надалі продовжать системно завдавати ударів по військових об’єктах РФ до повного припинення російської агресії проти України.

