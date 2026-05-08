В ночь на 8 мая в столице Чечни Грозном под ударом беспилотников могла оказаться одна из крупнейших военных баз РФ и район ФСБ.

Атака Грозного 8 мая: взрывы прогремели вблизи резиденции Кадырова

По информации российского Telegram-канала ASTRA, в Грозном раздалось по меньшей мере два взрыва.

Один из ударов пришелся по району Ханкалы — пригород Грозного, где расположена одна из крупнейших российских военных баз. Там дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, который входит в состав Южного военного округа РФ.

Еще один взрыв был зафиксирован вблизи железнодорожного вокзала в центральной части города. Этот район расположен недалеко от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова и комплекса Грозный-Сити.

По данным ASTRA, примерно в 120 метрах от места взрыва находится здание управления ФСБ по Чечне.

Российские официальные источники и власти Чечни пока не сообщали об атаке беспилотников или возможных последствиях инцидента.

К слову, ночью 8 мая ударные беспилотники атаковали несколько российских регионов. В Ярославле горит НПЗ Славнефть-ЯНОС, в Ростове-на-Дону произошел пожар в районе завода лакокрасочных материалов Эмпилс и филиала научно-технического центра Радар.

Взрывы раздавались и в Москве.

