В Україні існує окрема категорія громадян – ветерани праці, які мають право на низку пільг, встановлених законодавством. Ветеранами праці в Україні визнаються особи, які тривалий час працювали та мають відповідний стаж роботи, що підтверджується відповідними документами.

Факти ICTV дізнавалися, які пільги має ветеран праці в Україні у 2026 році.

Скільки років стажу потрібно для ветерана праці

Відповідно до Закону України Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку, статус ветерана праці надається таким категоріям громадян:

Зараз дивляться

Особи, які мають необхідний трудовий стаж, а саме чоловіки зі стажем 40 років та жінки зі стажем 35 років, які вийшли на пенсію.

Громадяни, які отримують пенсію на пільгових умовах, а саме за Списком №1 (підземні роботи, особливо шкідливі та важкі умови праці): жінки зі стажем 25 років, а чоловіки зі стажем 30 років. За Списком №2 (шкідливі та важкі умови праці): жінки зі стажем 30 років, а чоловіки зі стажем 35 років.

Особи, які вийшли на пенсію за вислугу років або на пільгових умовах згідно зі ст. 13 (пункти “в” – “з”) та ст. 52 Закону України Про пенсійне забезпечення : жінки зі стажем 30 років, а чоловіки зі стажем 35 років.

Особи з фізичними особливостями, а саме громадяни, які мають діагноз гіпофізарний нанізм (ліліпути) або диспропорційний карликовий ріст, за наявності стажу: жінки – 25 років, а чоловіки – 30 років.

Особи, які отримали медаль Ветеран праці за законодавством СРСР.

Громадяни I та II групи інвалідності, якщо їхній трудовий стаж становить не менше 15 років.

Ветеран праці: пільги у 2026 році

Після виходу на пенсію або зміни місця роботи ветерани зберігають право на обслуговування в поліклініках, до яких були прикріплені раніше. Вони мають першочергове право на безкоштовне зубопротезування (за винятком виробів із дорогоцінних матеріалів).

Перелік пільг:

Надається переважне право на санаторно-курортне лікування або компенсацію вартості самостійного оздоровлення.

Щорічно проводиться медичне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних фахівців.

Ветерани користуються пріоритетним обслуговуванням у медичних закладах, аптеках та під час шпиталізації.

Вони можуть використовувати щорічну відпустку у зручний час.

Передбачено можливість додаткової неоплачуваної відпустки тривалістю до двох тижнів на рік.

Ветерани праці мають переважне право на отримання житла за умови потреби в покращенні житлових умов.

Вони можуть першочергово отримувати земельні ділянки для індивідуального будівництва, садівництва або городництва.

Передбачено першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, а також забезпечення паливом.

Вони можуть отримати пільгову позику на індивідуальне або кооперативне будівництво з відтермінованим погашенням (протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після завершення будівництва).

Також передбачено першочергове отримання позики на будівництво або купівлю дачних будинків і облаштування садових ділянок.

Ветерани праці мають переважне право на вступ до садівничих кооперативів та гаражних кооперативів.

Вони можуть першочергово встановлювати домашні телефони.

Передбачено звільнення від плати за землю та земельного податку.

Які пільги має ветеран праці на проїзд:

Безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім таксі).

Безоплатне користування громадським автотранспортом у сільській місцевості (крім таксі).

Право на безкоштовний проїзд у приміському залізничному та водному транспорті, а також на приміських автобусних маршрутах у межах області (або Республіки Крим).

Пільговий проїзд надається за умови, що середньомісячний дохід сім’ї ветерана за останні шість місяців не перевищує межі, встановленої для отримання податкової соціальної пільги.

Пільги ветеранам праці, що мають особливі трудові заслуги перед державою

Громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед державою — Героям Соціалістичної Праці, Героям України, повним кавалерам ордена Трудової Слави — надаються додаткові пільги та соціальні гарантії.

Фінансові пільги:

Надбавка до пенсії у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком, що фінансується з Державного бюджету України.

Звільнення від сплати певних податків, зборів, мита та інших обов’язкових платежів згідно з податковим і митним законодавством.

Медичне забезпечення:

Першочергове право на безкоштовне медичне обслуговування, яке поширюється не лише на самого ветерана, а й на членів його сім’ї.

безкоштовне медичне обслуговування, яке поширюється не лише на самого ветерана, а й на членів його сім’ї. Безоплатне отримання ліків за рецептами лікаря з можливістю доставки додому.

Гарантоване санаторно-курортне лікування безкоштовно , з покриттям витрат на проїзд до санаторію та назад.

Житлово-комунальні пільги:

Повне звільнення від оплати за житло (незалежно від форми власності житлового фонду).

звільнення від оплати за житло (незалежно від форми власності житлового фонду). Безоплатне користування комунальними послугами.

Транспортні пільги:

Один раз на рік – безкоштовний проїзд (в обидва боки) залізничним транспортом у двомісних купе спальних вагонів, водним транспортом у каютах першого класу, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.

Безоплатний проїзд у громадському транспорті: трамваях, тролейбусах, автобусах, метро, водних переправах. У сільській місцевості – на внутрішньообласних автобусних маршрутах.

Пільги у сфері праці:

Гарантоване збереження робочого місця у разі скорочення штату незалежно від стажу роботи на підприємстві.

Пріоритетне право на працевлаштування у разі ліквідації підприємства чи установи.

Щорічна оплачувана відпустка у зручний час.

оплачувана відпустка у зручний час. Додаткова неоплачувана відпустка до трьох тижнів на рік.

У разі смерті ветерана його дружині (чоловіку) та дітям до 18 років виплачується одноразова допомога у розмірі п’яти прожиткових мінімумів на одну особу відповідно до чинного законодавства.

Додаткові пільги:

Можливість вийти на пенсію раніше встановленого терміну (за півтора року) для осіб, звільнених через зміни в організації виробництва або за станом здоров’я, за умови наявності мінімального страхового стажу. Це право регулюється низкою законів, таких як Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, Про державну службу та інших.

Самотні літні люди, які потребують догляду, можуть отримувати соціальну допомогу відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

Для літніх людей передбачені пільги щодо сплати деяких податків і зборів. Зокрема, самотні пенсіонери, які мають у власності житловий будинок, можуть бути повністю або частково звільнені від сплати земельного податку або орендної плати за землю. Аналогічні пільги діють для тих, хто має дачу або будинок в садовому товаристві.

Джерело : Мінсоцполітики

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.