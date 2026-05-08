Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: уровень радиации в Украине в норме
Радиационная ситуация на территории Украины остается стабильной, несмотря на масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Какая радиационная ситуация в Украине 8 мая 2026 года
По информации МВД, по состоянию на 11:00 8 мая радиационная ситуация на территории Украины (в частности, на севере Киевской области) остается стабильной.
Уровень гамма-излучения находится в пределах нормы по всей территории, свидетельствуют данные от Национальной гидрометеорологической службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
– В случае появления противоречивой информации в публичном пространстве просим ориентироваться исключительно на официальные источники, – говорится в сообщении.
Как заявили в МВД, продолжается ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
Недавно ГСЧС сообщила о масштабном лесном пожаре в зоне отчуждения в Киевской области. Она охватила по меньшей мере 1,1 тыс. га, а ситуация осложняется сильными порывами ветра.
По информации ГСЧС, также остается минная опасность на отдельных участках территории, в результате чего существенно ограничена возможность тушения пламени.