Радиационная ситуация на территории Украины остается стабильной, несмотря на масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Какая радиационная ситуация в Украине 8 мая 2026 года

По информации МВД, по состоянию на 11:00 8 мая радиационная ситуация на территории Украины (в частности, на севере Киевской области) остается стабильной.

Сейчас смотрят

Уровень гамма-излучения находится в пределах нормы по всей территории, свидетельствуют данные от Национальной гидрометеорологической службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

– В случае появления противоречивой информации в публичном пространстве просим ориентироваться исключительно на официальные источники, – говорится в сообщении.

Как заявили в МВД, продолжается ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Недавно ГСЧС сообщила о масштабном лесном пожаре в зоне отчуждения в Киевской области. Она охватила по меньшей мере 1,1 тыс. га, а ситуация осложняется сильными порывами ветра.

По информации ГСЧС, также остается минная опасность на отдельных участках территории, в результате чего существенно ограничена возможность тушения пламени.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.