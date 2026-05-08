Радіаційна ситуація на території України залишається стабільною, попри масштабну лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження в Київській області.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Яка радіаційна ситуація в Україні 8 травня 2026 року

За інформацією МВС, станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України (зокрема, на півночі Київської області) залишається стабільною.

Рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території, свідчать дані від Національної гідрометеорологічної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

– У разі появи суперечливої інформації в публічному просторі просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела, – йдеться у повідомленні.

Як заявили в МВС, триває ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Нещодавно ДСНС повідомила про масштабну лісову пожежу в зоні відчуження на Київщині. Вона охопила щонайменше 1,1 тис. га, а ситуація ускладнюється сильними поривами вітру.

За інформацією ДСНС, також залишається мінна небезпека на окремих ділянках території, внаслідок чого суттєво обмежено можливість гасіння полум’я.

Фото : ГСЧС

