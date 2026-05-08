Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 56 из 67 ударных беспилотников, которыми Россия пыталась атаковать Украину ночью, несмотря на объявленное Москвой “прекращение огня” 8-10 мая.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов 8 мая 2026 года: подсчеты ВС ВСУ

По информации ВС ВСУ, в ночь на 8 мая (с 18:00 7 мая) российские войска атаковали 67 ударными беспилотниками типа Shahed (среди них были и реактивные), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами Пародия.

Российская армия запускала беспилотники из направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово на территории России и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 56 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Юге и Востоке Украины.

По данным ВС, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В то же время в Воздушных силах ВСУ отчитались, что зафиксировали попадание 11 ударных беспилотников на восьми локациях, а также падение сбитых (обломки) на семи локациях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1535-е сутки.

