Сили протиповітряної оборони збили чи подавили 56 із 67 ударних безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі, попри оголошене Москвою “припинення вогню” 8-10 травня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів 8 травня 2026 року: підрахунки ПС ЗСУ

За інформацією ПС ЗСУ, в ніч на 8 травня (з 18:00 7 травня) російські війська атакували 67 ударними безпілотниками типу Shahed (серед них були і реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами Пародія.

Російська армія пускала безпілотники з таких напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово на території Росії та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 56 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півдні та Сході України.

За даними ПС, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що зафіксували влучання 11 ударних безпілотників на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 535-ту добу.

