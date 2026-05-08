В Украине наблюдается дефицит ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS и IRIS-T. Причина — интенсивные российские атаки и сложности с поставками вооружения, которые привели к истощению запасов и частичной нехватке боекомплекта в подразделениях противовоздушной обороны.

Об этом в интервью в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Дефицит ракет для ПВО

По его словам, на сегодня Украина оказалась “на голодном пайке” по ракетам для противовоздушной обороны из-за определенных проблем с поставками. Пусковые установки в подразделениях стоят полупустыми.

— Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупустые — это еще мягко говоря. У них ограниченное количество ракет, но они должны быть, — подчеркнул он.

Командование распределяет имеющиеся силы и ракеты между регионами, чтобы обеспечить хотя бы минимальную защиту территории страны.

Юрий Игнат отметил, что Украине помогают и могут помочь ракетами для ПВО такие страны, как США, Нидерланды, Германия, Польша, Румыния, Испания и другие.

Он также говорит, что расход боекомплекта связан с интенсивными российскими атаками в течение зимы. Украина пережила 15 масштабных обстрелов объектов энергетики.

— Представители Воздушных сил постоянно работают и на Рамштайне, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько — 5–10 — ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других, поскольку расходы боеприпасов очень велики, — сказал Юрий Игнат.

А еще Игнат подчеркнул, что украинские военные имеют уникальный опыт использования современных систем ПВО, дронов-перехватчиков и истребителей F-16.

