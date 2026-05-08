В Україні є дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS та IRIS-T. Причина: інтенсивні російські атаки та складнощі з постачанням озброєння, що призвели до виснаження запасів і часткової нестачі боєкомплекту в підрозділах протиповітряної оборони.

Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Дефіцит ракет для ППО

За його словами, на сьогодні Україна опинилася “на голодному пайку” щодо ракет для протиповітряної оборони через певні проблеми з постачанням. Пускові установки у підрозділах стоять напівпорожніми.

— Сьогодні пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні — це ще м’яко кажучи. Вони мають обмежену кількість ракет, але вони повинні бути, — наголосив він.

Командування розосереджує наявні сили та ракети між регіонами, аби забезпечити хоча б мінімальний захист території країни.

Юрій Ігнат зауважив, що Україні допомагають і можуть допомогти ракетами для ППО такі країни, як США, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Іспанія та інші.

Він також каже, що витрати боєкомплекту пов’язані з інтенсивними російськими атаками впродовж зими. Україна пережила 15 масштабних обстрілів енергетики.

– Представники Повітряних сил постійно працюють і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться просити навіть по кілька — 5–10 — ракет до систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T та інших, оскільки витрати боєприпасів є дуже великими, — сказав Юрій Ігнат.

А ще Ігнат наголосив, що українські військові мають унікальний досвід використання сучасних систем ППО, дронів-перехоплювачів та винищувачів F-16.

