В Киеве построили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 МВт для резервного питания критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Дизельный энергокомплекс в Киеве

Отмечается, что строительство дизельного энергокомплекса мощностью более 5 МВт в Киеве является одним из шагов для подготовки к следующему отопительному сезону.

Сейчас смотрят

Как утверждают в КГГА, столица пытается реализовать план энергостойкости.

Работы проводятся по нескольким направлениям – восстановление поврежденной инфраструктуры, инженерная защита объектов, развитие когенерации, резервного питания и резервной системы теплоснабжения.

В сообщении говорится, что на объектах уже выполняются ремонтные и строительные работы, устанавливается новое оборудование и привлекаются профильные специалисты.

Как заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, по каждому из этих направлений уже продолжаются ремонтные или строительные работы на местах.

Он уверяет, что к работам привлекли опытных специалистов, монтируют и устанавливают качественное оборудование.

По словам Пантелеева, столица будет увеличивать объемы и средства резервного энергоснабжения, в частности благодаря дизельным комплексам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.