Резервное питание для Киева: построен дизельный энергокомплекс мощностью 5 МВт
- В столице построили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 МВт, который станет резервным источником питания для критически важной инфраструктуры города.
- Это строительство является частью масштабного плана подготовки Киева к следующей зиме, который включает развитие когенерации и инженерную защиту объектов.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что строительство дизельного энергокомплекса мощностью более 5 МВт в Киеве является одним из шагов для подготовки к следующему отопительному сезону.
Как утверждают в КГГА, столица пытается реализовать план энергостойкости.
Работы проводятся по нескольким направлениям – восстановление поврежденной инфраструктуры, инженерная защита объектов, развитие когенерации, резервного питания и резервной системы теплоснабжения.
В сообщении говорится, что на объектах уже выполняются ремонтные и строительные работы, устанавливается новое оборудование и привлекаются профильные специалисты.
Как заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, по каждому из этих направлений уже продолжаются ремонтные или строительные работы на местах.
По словам Пантелеева, столица будет увеличивать объемы и средства резервного энергоснабжения, в частности благодаря дизельным комплексам.