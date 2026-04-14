Киев и три области отстают от графика защиты энергообъектов — Зеленский
- Владимир Зеленский раскритиковал Киев и три области за отставание от графика подготовки энергетических объектов к отопительному сезону.
- Для ускорения работ возобновляется формат селекторных совещаний, а за выполнение планов по обеспечению устойчивости вводится персональная ответственность руководителей регионов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неудовлетворительных темпах реализации планов по обеспечению устойчивости в ряде регионов. Львовская, Волынская, Одесская области и Киев отстают от графика, несмотря на то, что уже введены в эксплуатацию 368 объектов защиты.
Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам доклада премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Зеленский о планах устойчивости регионов Украины
– Важно, чтобы энергосистема работала стабильно и без ограничений. Благодарен всем, кто обеспечивает защиту и увеличение генерации, – сказал Зеленский.
По словам президента, украинская сторона рассчитывает на новые договоренности с партнерами, касающиеся поставок оборудования для энергообъектов. Он отметил, что этот шаг необходимо сделать уже на этой неделе.
Владимир Зеленский сообщил, что уже зафиксировали отставание части регионов от графика, определенного для достижения конкретного результата к началу нового отопительного сезона.
– Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и Киеве, – уточнил он.
Как отметил Зеленский, они договорились со Свириденко о возвращении формата селекторов с участием всех необходимых чиновников, руководителей областей и общин, правоохранителей и военного командования, отвечающего за прикрытие объектов.
По его мнению, это общегосударственная задача — полностью реализовать утвержденные планы обеспечения устойчивости в установленные сроки, ведь речь идет о защите людей.
Как добавил Владимир Зеленский, ответственность за это будет лежать на конкретных лицах в каждом регионе Украины.