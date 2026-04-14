Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неудовлетворительных темпах реализации планов по обеспечению устойчивости в ряде регионов. Львовская, Волынская, Одесская области и Киев отстают от графика, несмотря на то, что уже введены в эксплуатацию 368 объектов защиты.

Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам доклада премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Зеленский о планах устойчивости регионов Украины

– Важно, чтобы энергосистема работала стабильно и без ограничений. Благодарен всем, кто обеспечивает защиту и увеличение генерации, – сказал Зеленский.

По словам президента, украинская сторона рассчитывает на новые договоренности с партнерами, касающиеся поставок оборудования для энергообъектов. Он отметил, что этот шаг необходимо сделать уже на этой неделе.

Зеленский и Свириденко обсудили ход реализации планов устойчивости областей и основных городов Украины.

Президент Украины отметил, что в целом в работе уже 368 объектов – это касается прежде всего обновления защиты.

Владимир Зеленский сообщил, что уже зафиксировали отставание части регионов от графика, определенного для достижения конкретного результата к началу нового отопительного сезона.

– Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и Киеве, – уточнил он.

Как отметил Зеленский, они договорились со Свириденко о возвращении формата селекторов с участием всех необходимых чиновников, руководителей областей и общин, правоохранителей и военного командования, отвечающего за прикрытие объектов.

По его мнению, это общегосударственная задача — полностью реализовать утвержденные планы обеспечения устойчивости в установленные сроки, ведь речь идет о защите людей.

Как добавил Владимир Зеленский, ответственность за это будет лежать на конкретных лицах в каждом регионе Украины.

