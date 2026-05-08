У Києві збудували дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 МВт для резервного живлення критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що будівництво дизельного енергокомплексу потужністю понад 5 МВт у Києві є одним із кроків для підготовки до наступного опалювального сезону.

Як стверджують у КМДА, столиця намагається реалізувати план енергостійкості.

Роботи проводять за декількома напрямами – відновлення пошкодженої інфраструктури, інженерний захист об’єктів, розвиток когенерації, резервного живлення та резервної системи теплопостачання.

У повідомленні йдеться, що на об’єктах уже виконують ремонтні та будівельні роботи, встановлюють нове обладнання та залучають профільних фахівців.

Як заявив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, за кожним із цих напрямів вже тривають ремонтні чи будівельні роботи на місцях.

Він запевняє, що до робіт залучили досвідчених фахівців, монтують та встановлюють якісне обладнання.

За словами Пантелеєва, столиця збільшуватиме обсяги та засоби резервного енергопостачання, зокрема внаслідок дизельних комплексів.

