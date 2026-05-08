Російська Федерація навіть не намагалася імітаційно спробувати припинити вогонь на фронті в Україні після оголошеного нею перемир’я.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про дії Україні на вогонь РФ

За словами президента, протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях.

Станом на 07:00 ранку, українські захисники зафіксували вже понад 140 обстрілів позицій на фронті.

Як стверджує Зеленський, російська армія провела за цю ніч 10 штурмових дій, а найбільше – саме на Словʼянському напрямку.

Крім цього, російські війська завдали понад 850 ударів дронами різних типів, зокрема, ударними, FPV, Ланцет та іншими.

Водночас Зеленський стверджує, що Росія не припиняла застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад.

На його думку, все це чітко свідчить про те, що з російської сторони не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.

– Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально, – стверджує Зеленський.

Президент наголосив, що Україна захищатиме свої позиції та життя людей. Він додав, що Росія має завершувати свою війну – кожен реально це помітить, коли почнеться рух до миру.

РФ оголосила “перемир’я” на 8–10 травня, погрожуючи ударами по Києву

Нещодавно Міністерство оборони Росії заявило про запровадження одностороннього перемир’я, яке нібито триватиме з 00:00 8 травня до 10 травня.

У російському відомстві стверджують, що на цей період окупаційні війська припинять бойові дії на всіх напрямках, а також утримаються від ударів по українській інфраструктурі та місцях дислокації ЗСУ.

Попри наміри припинити вогонь, заява Москви супроводжувалася черговим ультиматумом.

У РФ зазначили, що залишають за собою право на удари, якщо Збройні сили України атакуватимуть російські регіони під час дії оголошеного перемир’я. Російське командування прямо пригрозило завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна нібито спробує “зірвати святкування” параду на 9 травня.

