Не рекомендуем: Зеленский обратился к лидерам, которые собираются на парад в Москву
Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередное объявление Россией “перемирие”. Он заявил, что в Москве хотят от Украины разрешения провести свой парад, а затем снова продолжить войну против украинцев.
Об этом президент заявил в вечернем обращении.
Зеленский порекомендовал не посещать парад 9 мая в Москве
Зеленский отметил, что Украина повторно предложила России прекращение огня, на этот раз — с 6 мая.
Президент подчеркнул, что украинская сторона была готова обеспечить полную тишину, однако в ответ получила новые удары и угрозы со стороны РФ.
— Они хотят от Украины разрешения провести свой парад, чтобы безопасно выйти на площадь на час раз в год, а затем снова убивать наших людей и воевать, – отметил глава государства.
Президент также сообщил, что в России уже звучат заявления о возможных ударах после 9 мая.
— Странная и точно неадекватная логика российского руководства. У нас есть и обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем, – подчеркнул он.
Зеленский поблагодарил украинские Силы специальных операций и другие компоненты сил обороны за точность и “результаты дальнобойных санкций”.
В частности, речь идет об ударах по ракетному кораблю в Каспийском море, который является носителем ракет Калибр.
— Также есть попадания в Пермском регионе по объекту нефтяной отрасли – это более полутора тысяч километров от нашей государственной границы. Были и другие попадания, – подчеркнул президент.
Он также заявил, что Украину устраивают результаты “ответов” по Туапсе и некоторым особым нефтяным объектам России.
В России снова пригрозили ударом по Киеву 9 мая
В Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные в рамках объявленного перемирия якобы прекратят боевые действия на всех направлениях, а также не будут наносить удары вглубь Украины по объектам инфраструктуры и местам дислокации ВСУ.
Об этом сообщило российское Минобороны со ссылкой на решение Владимира Путина.
В РФ заявили, что “с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие”.
В то же время в России снова пригрозили “ответом” в случае, если ВСУ нарушат режим прекращения огня.
Также там заявили о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток “сорвать празднование” или атак на российские регионы.
Кремль обнародовал список лидеров иностранных делегаций, которые прибудут в Москву для участия в праздновании победы в так называемой Великой Отечественной войне.
В российскую столицу должны приехать:
- и.о. президента непризнанной Абхазии Бадра Гунба с супругой;
- президент самопровозглашенной Южной Осетии Алан Гаглоев;
- президент Республики Сербской (автономное образование в составе Боснии и Герцеговины) Синиша Каран;
- самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;
- президент Лаоса Тонлун Сисулит;
- король Малайзии Султан Ибрагим.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также прибудет в Москву, однако не будет участвовать в параде.
Напомним, 6 мая Россия призвала иностранные государства заранее эвакуировать дипломатический персонал из Киева.
В МИД РФ заявили, что в случае попытки Украины сорвать парад 9 мая в Москве Россия нанесет удар по «центрам принятия решений в Киеве».
4 мая Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня на период с 8 по 9 мая.
В Министерстве обороны РФ призвали Украину сделать аналогичный шаг и одновременно пригрозили ракетным ударом по украинской столице.
В Кремле таким образом отреагировали на заявления президента Владимира Зеленского о возможном появлении дронов ВСУ на параде Победы в Москве.