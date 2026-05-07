Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередное объявление Россией “перемирие”. Он заявил, что в Москве хотят от Украины разрешения провести свой парад, а затем снова продолжить войну против украинцев.

Об этом президент заявил в вечернем обращении.

Зеленский порекомендовал не посещать парад 9 мая в Москве

Зеленский отметил, что Украина повторно предложила России прекращение огня, на этот раз — с 6 мая.

Президент подчеркнул, что украинская сторона была готова обеспечить полную тишину, однако в ответ получила новые удары и угрозы со стороны РФ.

— Они хотят от Украины разрешения провести свой парад, чтобы безопасно выйти на площадь на час раз в год, а затем снова убивать наших людей и воевать, – отметил глава государства.

Президент также сообщил, что в России уже звучат заявления о возможных ударах после 9 мая.

— Странная и точно неадекватная логика российского руководства. У нас есть и обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем, – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил украинские Силы специальных операций и другие компоненты сил обороны за точность и “результаты дальнобойных санкций”.

В частности, речь идет об ударах по ракетному кораблю в Каспийском море, который является носителем ракет Калибр.

— Также есть попадания в Пермском регионе по объекту нефтяной отрасли – это более полутора тысяч километров от нашей государственной границы. Были и другие попадания, – подчеркнул президент.

Он также заявил, что Украину устраивают результаты “ответов” по Туапсе и некоторым особым нефтяным объектам России.

В России снова пригрозили ударом по Киеву 9 мая

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные в рамках объявленного перемирия якобы прекратят боевые действия на всех направлениях, а также не будут наносить удары вглубь Украины по объектам инфраструктуры и местам дислокации ВСУ.

Об этом сообщило российское Минобороны со ссылкой на решение Владимира Путина.

В РФ заявили, что “с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие”.

В то же время в России снова пригрозили “ответом” в случае, если ВСУ нарушат режим прекращения огня.

Также там заявили о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток “сорвать празднование” или атак на российские регионы.

Кремль обнародовал список лидеров иностранных делегаций, которые прибудут в Москву для участия в праздновании победы в так называемой Великой Отечественной войне.

В российскую столицу должны приехать:

и.о. президента непризнанной Абхазии Бадра Гунба с супругой;

президент самопровозглашенной Южной Осетии Алан Гаглоев;

президент Республики Сербской (автономное образование в составе Боснии и Герцеговины) Синиша Каран;

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;

президент Лаоса Тонлун Сисулит;

король Малайзии Султан Ибрагим.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также прибудет в Москву, однако не будет участвовать в параде.

Напомним, 6 мая Россия призвала иностранные государства заранее эвакуировать дипломатический персонал из Киева.

В МИД РФ заявили, что в случае попытки Украины сорвать парад 9 мая в Москве Россия нанесет удар по «центрам принятия решений в Киеве».

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня на период с 8 по 9 мая.

В Министерстве обороны РФ призвали Украину сделать аналогичный шаг и одновременно пригрозили ракетным ударом по украинской столице.

В Кремле таким образом отреагировали на заявления президента Владимира Зеленского о возможном появлении дронов ВСУ на параде Победы в Москве.

