Россия продолжает обстрелы Украины, Киев будет отвечать на них зеркально. События 9 мая будут зависеть от того, будет ли Россия наносить удары по Украине сегодня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский пообещал России зеркальный ответ

— Сейчас много новых угроз со стороны России. Хотя мы изложили вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально, — сказал он в пятницу, 8 мая.

По словам президента, российские войска начали сегодняшние сутки с обстрелов на фронте и штурмовой активности.

Также оккупанты применяют дроны. Зеленский добавил, что накануне враг нанес еще больше воздушных ударов.

— Были наши зеркальные ответы… Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, – отметил глава государства.

Напомним, Россия дважды объявляла о прекращении огня “с 00:00 8 мая до 10 мая”. Соответствующие заявления прозвучали 4 и 6 мая.

В Минобороны РФ говорили, что российские военные в рамках объявленного перемирия якобы прекратят боевые действия на всех направлениях, а также не будут наносить удары вглубь Украины по объектам инфраструктуры и местам дислокации ВСУ.

В МИД РФ угрожали “ответом” в случае, если ВСУ в этот период будут атаковать Москву и российские регионы.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова призвала западные дипломатические миссии вывезти свой персонал из Киева и угрожала ракетным ударом по столице Украины, если будут попытки “сорвать празднование” парада 9 мая.

Вчера Зеленский прокомментировал очередное объявление Россией “перемирия”.

Он заявил, что Москва хочет получить от Украины разрешение провести свой парад 9 мая, а после этого снова “продолжить убивать украинцев”.

